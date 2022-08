Der Belugawal war am vergangenen Dienstag erstmals in der Seine gesichtet worden und am Freitag in die Schleuse geschwommen. Das dortige stehende Wasser ist zu warm für das ohnehin angeschlagene Tier. Normalerweise lebt die Art in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas. Es seien »keine optimalen Bedingungen« für den Wal in der Schleuse, sagte Essemlali.

»Er ist unterernährt und das schon seit mehreren Wochen«

Auch Versuche, den Meeressäuger zu ernähren und damit zu stärken, schlugen bislang fehl, das Tier verweigert weiterhin die Nahrung. Sein Appetitmangel könnte Anzeichen für eine Krankheit sein, sagte Essemlali. »Er ist unterernährt und das schon seit mehreren Wochen oder sogar Monaten. Er hat im Meer nicht mehr gegessen.« Zwar habe der Wal offenbar nach wie vor Kraft, reagiere auf Reize und sei neugierig.