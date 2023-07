Nach einem Unfall in einem südfranzösischen Wasserpark ist ein 35-Jähriger ums Leben gekommen. Er sei mit seiner drei Jahre alten Tochter per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Marseille gebracht worden, teilte Alain Decanis, der Bürgermeister von Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, auf Facebook mit. Beide hätten bei dem Unfall einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und seien zunächst wiederbelebt worden. Später sei der Vater jedoch gestorben.