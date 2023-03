Die erste Drogenladung wurde den Angaben zufolge am vergangenen Sonntag am Strand von Réville in der Normandie entdeckt. Es habe sich um mehr als 800 Kilogramm Kokain gehandelt. Am Mittwoch dann wurden weitere Drogen am nahe gelegenen Strand von Vicq-sur-Mer gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass möglicherweise noch weitere Drogen an den Stränden angeschwemmt werden.