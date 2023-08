Zunächst wurden nach Angaben der zuständigen Präfektur mindestens elf Menschen vermisst, es handle sich dabei um zehn Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb zu dem Brand: »Angesichts dieser Tragödie denke ich an die Opfer, an die Verletzten, an die Menschen, die ihnen nahe stehen.«