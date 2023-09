Die Rettungskräfte seien am Sonntag zu dem Unfall an der A75 zwischen Clermont-Ferrand und Montpellier gerufen worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Biker sei nach eigenen Angaben schon am Mittwoch gestürzt und habe danach tagelang immer wieder kriechend versucht, die Fahrbahn zu erreichen und Hilfe zu erhalten. Der Mann kam per Hubschrauber in eine Klinik.