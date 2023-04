Am Samstag wurden vor der Pforte der evangelischen Kirche Saint-Guillaume in Straßburg zwei Briefe gefunden. Schreiben ohne Absender, in denen Unbekannte den Tod von Daniel Boessenbacher fordern, dem für die Gemeinde zuständigen Pfarrer. So berichtet es die Zeitung »Dernières Nouvelles d’Alsace« aus dem Elsass.