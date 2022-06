Temperaturen über 43 Grad Hitzewelle erfasst weite Teile Europas

Weite Teile Europas sind von einer für die Jahreszeit außergewöhnlichen Hitzewelle erfasst worden. In Deutschland wurde in Waghäusel-Kirrlach am Oberrhein bis 16 Uhr der Spitzenwert von 36,4 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Frankreich wurden mehrere örtliche Temperaturrekorde gebrochen – Spitzenwert 42,9 Grad in Biarritz. In Spanien zerstörten Waldbrände bereits tausende Hektar Wald.