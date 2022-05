In Bordeaux werden auch am Wochenende hohe Temperaturen erwartet

Eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 35 Grad lässt in Frankreich bisherige Temperaturrekorde purzeln. So war es im Süden in Montélimar mit 32,9 Grad am Dienstag so heiß wie zuletzt an einem Maitag 1945, teilt der französische Wetterdienst mit.

Auf der Insel Île de Bréhat, an der Nordküste der Bretagne, wurde mit 27,8 Grad gar ein Rekord für einen Maitag von 1922 gebrochen. In Lyon war es fünf Tage in Folge wärmer als 30 Grad, zuletzt war dies im Mai 1945 der Fall gewesen.

Es zeichne sich bereits ab, dass der Mai den bisher heißesten Mai im Jahr 2011 übertreffen werde, erklärt der Wetterdienst. Auf einen ungewöhnlich heißen Sommer deuteten die Temperaturen aber keineswegs hin. In 16 Departements sind Landwirte und Privathaushalte bereits zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen, teilt das Umweltministerium mit. In 22 Departements bestehe ein erhöhtes Dürrerisiko, berichtet der Sender France Info.

40 Grad in Spanien und Marokko Auch Spanien ächzt unter hohen Temperaturen. So früh wie seit 20 Jahren nicht mehr ist die Hitze ins Land gekommen, wie der staatliche Wetterdienst (AEMET) mitteilt. Demnach könnten bis zum Wochenende die höchsten jemals gemessenen Temperaturen für den Monat Mai erreicht werden. Laut AEMET hatten die Hitzewellen in den vergangenen Jahrzehnten immer erst einen Monat später eingesetzt. In Sevilla, Córdoba und Zaragoza könnten bis zu 40 Grad erreicht werden. Hinzu kämen sogenannte tropische Nächte, in denen die Temperaturen über 20 Grad liegen.

Nicht nur in Europa steigen die Temperaturen derzeit stark an. Auch in Marokko ist es sehr heiß. In der bei Touristen beliebten Stadt Marrakesch überschritten die Temperaturen zuletzt mehrfach die 40-Grad-Marke. Ein Ende der Hitzeperiode ist vorerst nicht in Sicht. Erst im vergangenen Sommer wurden in Marokko zahlreiche Temperaturrekorde geknackt.

Anfang Mai war bereits Indien von einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle heimgesucht worden. Millionen Bewohner des Subkontinents hatten unter einer Hitze gelitten, wie sie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren noch nie zu dieser Jahreszeit registriert worden war (Mehr dazu lesen Sie hier).