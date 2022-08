Frankreich Verirrter Belugawal stirbt nach seiner Rettung

Mehrere Tierärzte hatten sich sofort um den Meeressäuger gekümmert – doch vergebens. In den vergangenen Tagen waren mehrere Versuche erfolglos geblieben, das abgemagerte und geschwächte Tier zu füttern. Sein Appetitmangel könnte nach Einschätzung von Expertinnen und Experten ein Anzeichen für eine Krankheit gewesen sein.

Der Belugawal war am Dienstag vergangener Woche erstmals in der Seine gesichtet worden. Seit Freitag saß er in einer Schleuse in Saint-Pierre-La-Garenne rund 70 Kilometer vor Paris fest – 130 Kilometer von der Seine-Mündung am Ärmelkanal entfernt. In dem warmen Süßwasser konnte das Tier nach Angaben von Experten nicht lange überleben. Normalerweise leben Belugawale in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.