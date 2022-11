Bei dem Tier handelte es sich um einen Nördlichen Entenwal, der sehr selten so weit südlich anzutreffen ist. »Diese Tiere schwimmen normalerweise tief in arktischen Gewässern«, sagte Walexperte Thierry Jauniaux von der Universität Lüttich. Karpouzopoulos bestätigte: »Ich habe in meinen 40 Jahren bei der Arbeit so etwas noch nicht gesehen.« Laut Karpouzopoulos landete der Wal wahrscheinlich am Strand, weil er desorientiert war. Experten hatten sich dagegen entschieden, das Tier zurück ins Wasser zu tragen und stattdessen darauf gehofft, dass die Flut ihm helfen würde, vom Strand fortzukommen.