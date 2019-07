In Südfrankreich sind wegen eines Waldbrandes zwischenzeitlich mehr als 2500 Touristen, die auf Campingplätzen Urlaub machen, in Sicherheit gebracht worden. Die Menschen wurden im Badeort Argelès-sur-Mer südlich von Perpignan unter anderem in Turnhallen untergebracht, wie die zuständige Präfektur am Montag mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Am Abend konnten die Urlauber dann zurückkehren.

Der Waldbrand war am Montagnachmittag ausgebrochen und durch heftige Winde weiter angeheizt worden. Zur Bekämpfung der Flammen waren unter anderem vier Löschflugzeuge im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Incendie à Argelès sur Mer - route de Taxo à la mer

➡️3 campings évacués, 2500 personnes accueillies dans 3 espaces à Argelès sur Mer : au gymnase Gaston Pams, au gymnase Frédo Trescases (lycée) et à l'espace Waldeck Rousseau d'Argelès sur Mer

➡️Aucun blessé n'est à déplorer pic.twitter.com/wYIF74wEe7 — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) 15. Juli 2019

Argelès-sur-Mer ist bei Campingurlaubern sehr beliebt und wird auch als "Camping-Hauptstadt" bezeichnet. Im Sommer wächst die Zahl der Menschen in der Gemeinde von 10.000 auf 150.000 an.