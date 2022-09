Den Lottoschein stopfte der Mann im Alter von Anfang 60 demnach in sein Portemonnaie, ohne sich zunächst weiter darum zu kümmern. Erst als er fast zwei Monate später in einem Imbiss daheim auf seinen Döner wartete, habe er sich an den Lottoschein erinnert – und sei zu einer Lotto-Annahmestelle ganz in der Nähe gelaufen.