Mit der Hitzewelle ist in Frankreich der Temperaturrekord gebrochen worden. In der Kleinstadt Carpentras im Süden des Landes wurden am frühen Freitagnachmittag 44,3 Grad gemessen, sagte ein Sprecher des französischen Wetterdienstes. Es könne allerdings noch heißer werden.

Der bisherige Rekord lag bei 44,1 Grad und stammt aus dem August 2003, gemessen in den beiden Orten Saint-Christol-lès-Alès und Conqueyrac. Die 30.000-Einwohner-Stadt Carpentras liegt im Département Vaucluse. Es ist eines der vier Départements, in denen der Wetterdienst für Freitag Alarmstufe "rot" ausgerufen hatte. Dort wurden "außergewöhnliche Temperaturen" bis zu 45 Grad erwartet.

"Schon seit halb zwölf ist niemand mehr auf dem Marktplatz zu sehen", sagte eine Händlerin in Carpentras. "Die Leute sind heute Morgen extrem früh aufgestanden, um vor Mittag nach Hause zurückzukehren."

Auch in anderen Städten der Mittelmeerregion wie Sète und Nîmes wurden Temperaturen deutlich über 40 Grad erwartet. Die Regierung appellierte an Autofahrer, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Die französische Bahngesellschaft bot kostenlose Stornierungen von Tickets für das gesamte Wochenende an.

Wegen der Hitze blieben auch Tausende Schulen geschlossen. Am Freitag hätten 4000 Schulen nicht geöffnet oder eine Notfallbetreuung eingerichtet, teilte Frankreichs Premier Édouard Philippe mit. Er rief die Bevölkerung auf, vorsichtig zu sein - und auch auf Familienmitglieder und Nachbarn zu achten.

Seit Anfang der Woche ächzt Frankreich unter der Hitzewelle. In der Hauptstadt Paris gelten wegen der hohen Ozonbelastung seit Mittwoch Fahrverbote. In einem Vorort wurde ein Kind verletzt, weil Anwohner einen Feuerhydranten geöffnet hatten, um sich abzukühlen, wie der Sender BFM TV berichtete. Die illegale Praxis des "Street Pooling" hat sich in den vergangenen Jahren in Frankreich verbreitet. Der heftige Wasserstrahl führt immer wieder zu Verletzungen.

Hitzetote in Spanien

In Spanien hat die Hitzewelle die ersten Todesopfer gefordert. Ein 17 Jahre alter Landarbeiter habe am Donnerstag in der Provinz Córdoba im Süden Spaniens bei der Ernte einen Hitzschlag erlitten und sei wenige Stunden nach einer Notoperation am Freitag im Krankenhaus gestorben, berichteten Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden der Region Andalusien. In Valladolid nordwestlich von Madrid erlag ein 93 Jahre alter Mann bei einem Spaziergang am Donnerstagabend einem Hitzschlag, wie die Polizei mitteilte.

In Murcia im Osten Spaniens lag ein 45-jähriger Landarbeiter, der ebenfalls einen Hitzschlag erlitten hatte, in kritischem Zustand im Krankenhaus. Die Regionalregierung von Katalonien im Nordosten Spaniens verbot am Freitag zunächst für 48 Stunden alle Erntearbeiten.

Aufgrund der Hitze hat der spanische Wetterdienst Aemet für Freitag in 23 Regionen im Norden und im Nordosten des Landes Alarmstufe "rot" ausgerufen. Dort werden Höchsttemperaturen von bis zu 43 Grad erwartet. Betroffen sind verschiedene Regionen in insgesamt sieben Provinzen: Barcelona, Huesca, Saragossa, Girona, Lleida, Navarra und La Rioja.