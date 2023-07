Das Haus der Großeltern liegt in einer abgelegenen Berggegend mit nur etwa zwei Dutzend Einwohnern. Zwei Zeugen sahen den Jungen am Samstag noch vor dem Haus der Großeltern, dann verlor sich seine Spur. Polizei und Gendarmerie haben alle Gebäude der Siedlung betreten. Etwa 500 Freiwillige haben sich an der Suche beteiligt und suchen in den Wäldern und Feldern rund um das Dorf nach Émile, wie das Büro der örtlichen Gemeinden auf Twitter mitteilte.