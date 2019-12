Frankreichs Südwesten Zwei Menschen sterben bei schweren Unwettern

Bei schweren Unwettern sind in Frankreich mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sturmböen im Südwesten und auf Korsika ließen Bäume umstürzen, Regenfälle sorgten nach Medienberichten unter anderem für Überschwemmungen.

Am Samstagabend galt in elf Départements weiterhin die zweithöchste Unwetterwarnstufe, am Freitag waren 16 Départements in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden.

Ein 70-Jähriger verunglückte am Freitag im französischen Baskenland, als er mit seinem Auto gegen einen auf die Landstraße gestürzten Baum fuhr. Am Samstag fanden die Rettungskräfte in Espiens im Südwesten des Landes die Leiche eines 76-Jährigen. Der Rentner war am Vorabend von den Wassermassen vor seinem Haus mitgerissen worden, als er seinen Briefkasten leeren wollte.

Fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt, als in den Départements Lot-et-Garonne und Landes mehrere Bäume auf Fahrzeuge gestürzt waren.

Auch am Samstag kam es zu verbreiteten Stromausfällen. Vorübergehend waren 40.000 Haushalte ohne Strom, wie der Energieversorger Enedis mitteilte. Am Abend seien noch 15.000 Haushalte betroffen gewesen. Noch am Vortag war der Strom in fast 70.000 Haushalten ausgefallen.

Am Freitag hatte der Wind eine Geschwindigkeit von bis zu 142 km/h erreicht, wie der französische Wetterdienst Météo-France auf Twitter mitteilte. Auf Korsika wurden bis zu 175 km/h verzeichnet. An manchen Messstationen waren demnach neue Höchstwerte gemessen worden.

An der Küste im Südwesten des Landes wurde vor Überflutung gewarnt. Aus Sicherheitsgründen wurden in mehreren Gemeinden auch Bewohner evakuiert.