Zur Frage, wie Schulen mit der drohenden Energiekrise umgehen sollten, sagte die Juli-Vorsitzende: »Die Schule sollte der letzte Ort sein, an dem die Heizung abgedreht wird.«

Franziska Brandmann wuchs am Niederrhein auf und promoviert in Politikwissenschaften an der Universität Oxford. Auf dem Bundeskongress im vergangenen November wählten die Jungen Liberalen sie mit 92 Prozent zu ihrer Vorsitzenden.