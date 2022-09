In der Oberpfalz ist eine 82 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in den Behandlungsraum einer Ergotherapie-Praxis gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin am Dienstagvormittag bei dem Unfall in Tegernheim bei Regensburg versehentlich in die Geschäftsräume im Erdgeschoss des Gebäudes gefahren, berichtete die Polizei. In dem Raum fand zu dem Zeitpunkt eine Ergotherapie-Behandlung statt, wie ein Sprecher dem SPIEGEL mitteilte.