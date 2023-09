Viele der ersten Objekte der Auktion wurden für ein Vielfaches ihres Katalogpreises verkauft. Dazu gehörten eine fünf Zentimeter große Fabergé-Schatulle mit einem Listenpreis von 6.000 bis 8.000 Pfund, die für 95.250 Pfund versteigert wurde, eine Tiffany-Tischlampe, die mit 60.960 Pfund das Sechsfache ihres Listenpreises erzielte, und eine Anrichte aus dem Jahr 1895 für 31.760 Pfund.

Ein silberner Schlangenarmreif, den Mercury im Video zu Queens Bohemian Rhapsody trug, wurde für 698.500 Pfund verkauft. Der Schätzwert lag bei etwa 9.000 Pfund.

Scharfe Kritik von Brian May und Fans

Mercurys Queen-Bandkollege Brian May kritisierte den Verkauf der Hinterlassenschaften. Am Vorabend der Versteigerung schrieb er auf Instagram: »Morgen … werden Freddies intimste persönliche Gegenstände und Schriften, die Teil dessen waren, was wir so viele Jahre lang geteilt haben, unter den Hammer kommen, um dem Höchstbietenden zugeschlagen zu werden und für immer zerstreut zu werden. Ich kann nicht hinsehen. Für uns, seine engsten Freunde und seine Familie, ist das zu traurig.«