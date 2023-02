Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass eine Bahn in der Mitte auseinandergerissen wurde: In Freiburg sind am Donnerstagmorgen zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden 14 Menschen verletzt, ein Mann sogar schwer. Er wurde aus einer Bahn herausgeschleudert, wie der SWR berichtet.