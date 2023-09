Bei VW hat sich das Experiment einer vegetarischen und veganen Kantine nicht durchsetzen können – dort erlebte die Currywurst, also die aus Fleisch, kürzlich ein Comeback. Viele Kinder in Freiburg dagegen müssen sich die Fleischkost, zumindest in der Mensa, künftig abgewöhnen: Denn wenn dort am Montag die Schule wieder beginnt, wird es in den städtischen Grundschulen und auch in Kitas nur noch ein vegetarisches Einheitsmenü geben.