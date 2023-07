Die »Fremantle Highway« brennt weiterhin, aber wohl weniger stark: Die Intensität des Feuers scheine nachgelassen zu haben, teilte die niederländische Küstenwache am Donnerstagabend mit . »Aber es gibt immer noch viel Rauch.« Auf dem Schiff seien nun keine Flammen mehr zu sehen, sagte zudem eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Das Feuer könne auch wieder aufflammen. Das Feuer auf dem Frachter mit rund 3800 Autos war in der Nacht zum Mittwoch vor der Wattenmeerinsel Ameland in der Nordsee ausgebrochen.