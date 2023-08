Das war die offene Frage: Wohin mit dem Autofrachter, der durch ein Großfeuer an Bord schweren Schaden genommen hat? Er soll nun an diesem Donnerstag in den niederländischen Seehafen Eemshaven geschleppt werden. Das teilte die nationale Wasserbehörde in der Nacht zum Donnerstag mit. Eemshaven ist der Seehafen, der zum derzeitigen Ankerplatzes des Schiffs nördlich der Wattenmeerinseln Schiermonnikoog und Ameland am nächsten gelegen ist.