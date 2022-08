Die Wasserschutzpolizei hat eine sogenannte Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Strandbad am Bodensee geborgen. Ein Badegast hatte den Blindgänger am Dienstagnachmittag im flachen Wasser des Bades in Friedrichshafen entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt, wie die Polizei mitteilte .