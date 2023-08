Frontalcrash in Hannover Weiterer Mann stirbt nach schwerem Autounfall

Am Unfallort auf einer Ausfallstraße nahe dem Stadtrand von Hannover waren nur noch die zerstörten Wracks zu sehen: Nach einem Frontalzusammenstoß im Stadtteil Marienwerder am Montag sind vier Menschen tot. Ein 20-Jähriger erlag am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei in Hannover mitteilte.