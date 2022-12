Die neue Woche beginnt in Deutschland eisig kalt. In den frühen Morgenstunden zeigte das Thermometer etwa in Hannover minus acht Grad, in Bremen minus sechs Grad und in Passau minus fünf Grad an. Regional – am ehesten im Süden Deutschlands – könne es bei geringer Bewölkung über Schnee strengen Frost geben, hatten die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach vorhergesagt. Eine Ausnahme seien die Küsten mit Temperaturen um null Grad.