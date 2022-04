Die Geschworenen trafen am späten Mittwoch (Ortszeit) ihre Entscheidung und befanden, dass Dr. Paul B. Jones und seine Klinik, Women's Health Care of Western Colorado, haften müssen, berichtet die Denver Post am Freitag . Weder der verurteilte Arzt persönlich noch die Klinik wollten sich zu dem Urteil äußern.