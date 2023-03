Frühjahrsputz in Berliner Gewässern Unterwegs mit dem Schrottboot

In Berlin werfen immer mehr Menschen ihren Unrat einfach in den Kanal. Und zwar so viel, dass kein Schiff mehr durchkommt. Fahrräder, Tresore, Elektroroller, sogar Diebesgut landen im Wasser. Ein Film von SPIEGEL TV.