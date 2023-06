Vor sechs Jahren verwandelten sich die Straßen von Hamburg zu Orten der Gewalt. Während des G20-Gipfels der mächtigsten Staats- und Regierungschefs eskalierten die Krawalle: Es flogen Steine, Autonome steckten Autos in Brand, Vermummte marodierten über die noble Elbchaussee. Zugleich gerieten auch Polizisten in die Kritik – etliche Beamte sollen überhart vorgegangen sein, sogar gegen friedliche Demonstranten, so lauteten Vorwürfe.