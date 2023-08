Affen gelten in Teilen Indiens als regelrechte Plage – kurz vor dem anstehenden Gipfeltreffen der G20-Staaten in der Hauptstadt Neu-Delhi versuchen die dortigen Behörden sicherzustellen, dass sich möglichst keine der Tiere im Umfeld der Delegierten aufhalten. So sollen dort nicht nur Figuren von Langurenaffen aufgestellt werden, sondern auch Menschen im Einsatz sein, die die Geräusche dieser Affen nachahmen, um die Tiere zu vertreiben, wie indische Medien berichteten. Es handele sich dabei um ein Experiment und es sei noch nicht klar, wie sehr sich der Aufwand lohnen werde, sagte ein Behördenmitarbeiter laut »India Today«.