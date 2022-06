So beansprucht die Bundespolizei die Meilerhütte des Deutschen Alpenvereins ganz für sich. Die Hütte liegt im Wettersteingebirge auf 2366 Metern Höhe an der Grenze zu Österreich. Von der Hütte aus erreicht man Schloss Elmau in etwa fünf Stunden zu Fuß. Die Hütte mit rund 80 Schlafplätzen werde durch die Bundespolizei exklusiv genutzt, teilten die Beamten mit. Für Wanderer bleibt sie geschlossen, erst ab 1. Juli soll sie für die Gäste öffnen.