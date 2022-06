Argumentative Nöte der Gipfel-Gegner Wenn die G7 plötzlich die Guten sind

Dem Protest gegen den Weltwirtschaftsgipfel fehlt es an Mobilisierungskraft – der Krieg in der Ukraine lässt einige gängige Parolen als überholt erscheinen. Doch den harten Kern der Szene ficht das nicht an.