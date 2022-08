Ein Dorf baut um. Bauarbeiter verlegen in der kleinen Ortschaft Gädebehn in Mecklenburg-Vorpommern Rohre, die langfristig das ganze Dorf mit lokal erzeugter CO2-neutraler Wärme versorgen könnten.

O-Ton Heiner von Osten-Sacken: Hier kommt dann diese Nahwärme, dieses Rohr hinaus. Und dort ist ein Vorlauf und ein Rücklauf drin und dieses Rohr muss noch in das Gebäude eingeführt werden, und dort wird dann eine Wärmeabgabestation sein, wo auch die Wärmemenge gezählt wird und hierdurch ist die Versorgung des Hauses gewährleistet mit der Wärme von unserer Hackschnitzelheizung.

Das Gutshaus der Familie von Osten-Sacken ist das Zentrum des Nahwärmenetzwerkes im Dorf. Wo in Großstädten riesige Heizkraftwerke Fernwärme für ganze Stadtviertel produzieren, reicht in Gädebehn diese Holzhackschnitzelheizung. Sie steht im Keller des Hauses. Heiner von Osten-Sacken und sein Sohn Julius wollen damit auch ein Zeichen in punkto Energiewende setzen. Rohrleitungen sollen von hier aus bald 50 Haushalte im Dorf mit Wärme versorgen. - bald auch ein Mietshaus aus den 70-Jahren. Das freut auch den Bürgermeister des kleinen Dorfes.

O-Ton Bürgermeister Sebastian Henke: "Also, das ist die alte Ölheizung. Die fliegt raus, wird mit den Tanks, die noch einen Aufgang weiter stehen, komplett demontiert und entsorgt. Hier, wo wir schon die Nahwärmeleitung sehen, mit der Steuerleitung, kommt die Übergabestation hin und da muss bloß noch die Verbindung geschaffen werden von der Übergabestation zu unserem Verteiler, und schon ist der Neubau für 32 WE (Wohneinheiten) mit Nahwärme versorgt.

Das Holz für die Holzhackschnitzelheizung stammt aus einem nahe gelegenen Wald – die Besitzer nutzen für ihr Mini-Kraftwerk gewissermaßen Abfallprodukte aus der Forstwirtschaft.

O-Ton Heiner von Osten-Sacken: Das Buchenstammholz haben wir für eine stoffliche Verwertung veräußert. Aber das Kronenholz haben wir zusammenfahren lassen, und da steht, liegt hier hinter uns aufgeschichtet. Das wird gehackt und dann in der Holzhackschnitzel-Heizung als Wärmequelle genutzt.

Die Dorfbewohner sehen in der Fernwärmeversorgung nicht nur wegen der hohen Energiepreise und der Unsicherheit über russische Gaslieferungen einen Vorteil:

O-Ton Bürger: Wir waren eigentlich gleich dafür, und wenn wir jetzt die Nachrichten hören, Gas wird teurer, man weiß nicht wie viel Gas hier ankommt. Das ist doch eine gute Lösung

O-Ton Bürgerin: Das ist sehr gut angekommen. Also fast das ganze Dorf macht mit. Und die Dorfgemeinschaft wächst dadurch ganz schön zusammen. Da sind wir richtig froh drüber.

Nahwärme für Gädebehn - ein kleiner Schritt, um die Sorge vor einem Energieengpass im Winter etwas zu verringern. Und Deutschland unabhängiger zu machen von fossilen Brennstoffen.