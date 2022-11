In den USA sind ein Pilot und sein Passagier mit einem Kleinflugzeug in eine Hochspannungsleitung geflogen. Der 65-jährige Flugzeugführer und sein ein Jahr älterer Fluggast haben den Sturz überlebt.

Stundenlang mussten die beiden Männer um ihre Rettung bangen, während das Flugzeug in rund 30 Metern Höhe in einem Strommast festhing. Die Maschine hatte sich dort aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagabend (Ortszeit) verfangen, wie örtliche Behörden mitteilten. Der Vorfall ereignete sich gut 35 Kilometer nördlich der US-Hauptstadt Washington im Bundesstaat Maryland.