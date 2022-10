Die WHO untersucht nach eigenen Angaben den Vorfall in Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma Maiden Pharmaceuticals Limited und indischen Behörden. Es sei nicht auszuschließen, dass die in Frage stehenden Medikamente auch in weiteren Ländern verwendet wurden.

Substanzen, die auch in Frostschutzmittel und Bremsflüssigkeiten enthalten sind

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die WHO berichtete, sollen Laboranalysen von vier Maiden-Hustensäften »inakzeptable« und toxische Mengen an Diethylenglykol und Ethylenglykol nachgewiesen haben. Diese Substanzen würden in Frostschutzmitteln, Bremsflüssigkeiten und anderen industriellen Anwendungen verwendet, aber auch als billigere Alternative in einigen pharmazeutischen Produkten. Das indische Gesundheitsministerium forderte die WHO laut Reuters auf, ihren Bericht über die »Feststellung des kausalen Zusammenhangs zwischen den Todesfällen und den fraglichen Arzneimitteln« zu übermitteln.