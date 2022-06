Bergungseinsatz am entgleisten Regionalzug Es rumpelt, man hört Glas zersplittern. Dann Stille

Unweigerlich lenkt der Anblick des roten Zugs die Gedanken darauf, dass die Bahn an diesem Wochenende eigentlich mit anderen Nachrichten Schlagzeilen machen wollte: dem gerade eingeführten Neun-Euro-Ticket. Im ganzen Land sind Urlauber und Pendler unterwegs, die das Ticket ausprobieren. Begleitet von Journalisten, die überfüllte Züge und bemerkenswerte Geschichten erwarten. Das Neun-Euro-Ticket gilt im Nahverkehr – etwa in Regionalzügen wie dem bei Burgrain entgleisten.

Gerade an diesem Pfingst-Wochenende, das die Aufmerksamkeit besonders auf den deutschen Zugverkehr lenkte, erschüttert das Unglück umso mehr.

Eine einzige Straße führt so nah an der Unglücksstelle vorbei, dass ein Blick auf den Zug möglich ist. Sie führt über eine Brücke, auf der Schaulustige stehenbleiben, Mountainbiker rollen extra langsam vorbei. Sie werden von der Polizei fortgeschickt. Über dem zertrümmerten Zug kreisen immer wieder Hubschrauber. Ansonsten ist es vergleichsweise still am Unfallort, die Helfer arbeiten konzentriert, nur das Quietschen und Ächzen der Kräne ist ab und an zu hören.

Jemand ist zum Brückengeländer vorgedrungen und hat einen kleinen Blumenstrauß daran gebunden. Als Gedenken an die Opfer. Es sind Wildblumen, die lila und gelb blühen.