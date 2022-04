Ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt ist beim Wandern bei Garmisch-Partenkirchen abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Vermieterin ihrer Ferienwohnung in Grainau meldete die Urlauber am Samstag als vermisst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers, berichtet die »Bild«-Zeitung , habe die leblosen Körper der 55-Jährigen und ihres 60-jährigen Manns noch am Samstagabend unterhalb des Wegabschnitts zwischen Höllentalangerhütte und Hupfleitenjoch gefunden. Wegen der schlechten Lichtverhältnisse sei die Bergung jedoch erst am Ostersonntag erfolgt.