Die Werdenfelsbahn genannte Strecke ist, wie andere Strecken in Bayern auch, als Verbindung in Richtung Süden stark befahren. Sie ist eingleisig ausgebaut, technisch aber auf einem relativ modernen Stand, mit Betonschwellen und Spannbügeln. Eine im Internet zugängliche Übersicht der Deutschen Bahn weist anstehende Gleislageberichtigungen aus, aber für einen Streckenabschnitt weiter nördlich. Ob andere geplante Schienenerneuerungen im Zusammenhang mit dem Unglück stehen, ist unklar. Laut einer Auflistung der Bahn war für die Unfallstelle keine Temporeduzierung vorgesehen.

So werden auch am Tag der offiziellen Trauer noch viele Fragen offen bleiben. Für Samstagnachmittag haben die Kirchen zu einem ökumenischen Gottesdienst in Partenkirchen aufgerufen, Ministerpräsident Markus Söder hat in ganz Bayern Trauerbeflaggung angeordnet. Die Strecke ist noch nicht freigegeben, erst danach können die Reparaturen am Schienenstrang und an der Oberleitung beginnen.

Die Bonner Untersuchungsstelle muss erst in einem Jahr ihren Bericht vorlegen, der auch Empfehlungen zur Verbesserung der Bahnsicherheit als Konsequenz aus dem Unglück enthalten wird. Sollte bis dahin das Unfallszenario immer noch nicht geklärt sein, gibt es immerhin einen Zwischenbericht.