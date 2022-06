Ein Zug ist bei Garmisch-Partenkirchen entgleist. Bei dem Unglück starben laut Polizei mindestens vier Menschen. 30 Menschen seien verletzt worden, 15 von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Zunächst hatte es von einem Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen geheißen, 60 Verletzte würden behandelt, 16 davon mit schweren oder schwersten Verletzungen. Er hatte auch gesagt, es sei nicht ausgeschlossen, dass um die Mittagszeit und somit zum Schulende viele Schüler in der Bahn waren. Am Samstag beginnen in Bayern die Pfingstferien.

»Die Menschen werden durch die Fenster gezogen«, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Unter den Verletzten seien alle Altersgruppen, darunter auch Kinder. Die Dimension des Unglücks sei noch überhaupt nicht abzuschätzen, so der Polizeisprecher. Zwölf Rettungshubschrauber kreisten über der Gegend.