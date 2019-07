Ein 36-Jähriger ist im Wettersteingebirge in Bayern in den Tod gestürzt. Der Mann aus Garmisch-Partenkirchen war gemeinsam mit einem 28-Jährigen am Sonntagvormittag unterwegs von der Schachenhütte zum Frauenalpl, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei der Wanderer in weglosem Gelände aus bislang ungeklärten Gründen ins Rutschen gekommen und abgestürzt.

Den Angaben zufolge blieb er etwa hundert Meter tiefer auf einem Schuttband liegen. Sein Begleiter habe umgehend einen Notruf abgesetzt, teilte die Polizei mit. Arzt und Bergwacht flogen demnach mit einem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle. Doch für den 36-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Der Tote wurde geborgen und laut Polizei mit einem zweiten Hubschrauber abtransportiert. Der 28 Jahre alte Begleiter des Verunglückten wurde demnach ebenfalls zu Tal geflogen und von der Bergwacht betreut.

Von der Schachenhütte über das Frauenalpl führt ein häufig begangener Weg zur Meilerhütte des Alpenvereins.