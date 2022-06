Gibt es Hinweise auf die Ursache?

Anders als bei den Bahnunglücken in Bad Aibling und auf einem Außenarm der Münchner S-Bahn waren kein zweiter Zug und kein zweites Fahrzeug beteiligt. Es gibt keine Hinweise auf einen Anschlag, etwa im Zusammenhang mit dem bevorstehenden G7-Gipfel. Bahn-Kreise bestätigten dem SPIEGEL auch, dass der Regionalzug die Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten haben soll.

Demnach waren auf der Strecke zwischen München und Garmisch diverse Arbeiten geplant, allerdings sei unklar, ob es einen Zusammenhang gebe. Neben Ursachen an der Strecke kommen auch Mängel am Zug infrage, etwa am Drehgestell. Die Unfallstelle liegt nur wenige Meter südlich des Flussbetts der Loisach. Die Strecke beschreibt hier in Fahrtrichtung eine leichte Linkskurve, die Waggons entgleisten in Fahrtrichtung nach rechts.