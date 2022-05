Das Wasser hatte sich dem Sprecher zufolge in einem tieferliegenden Abschnitt der Bundesstraße 23 gesammelt und war auf bis zu acht Meter Höhe angestiegen. Zwei Autos und der Kleinlaster seien in der Senke stehengeblieben und vom Regenwasser umschlossen worden.

In der Nacht waren bereits Taucher im Einsatz gewesen, um den gefluteten Straßenabschnitt zu untersuchen.

Warme Tage im Frühling: Der Sommer kündigt sich an – Deutschland kratzt an 30 Grad

Starkregen an den Ammergauer Alpen hatte am Donnerstagabend innerhalb kürzester Zeit Keller, Garagen und Straßen geflutet. Die Feuerwehren waren örtlich im Dauereinsatz. Die starken Regenfälle waren vor allem in und um die Gemeinden Saulgrub, Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien niedergegangen. Den Angaben zufolge waren Feuerwehren zu mehr als 50 Einsätzen gerufen worden.