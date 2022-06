Der erste Doppelstockwagen, den die Lok angeschoben hat, steht noch im Gleis. Der nächste ist schon halb die Böschung hinuntergerutscht, der dritte vollständig umgekippt.

Weitere Todesopfer befürchtet

Mindestens vier Menschen starben bei dem schweren Zugunglück, das sich am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr in Burgrain bei Garmisch in Oberbayern ereignete. Rund 30 Verletzte sind zu beklagen. Und die Behörden befürchten, dass es noch mehr Tote gibt.