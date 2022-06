Am Freitagmittag war der Zug, der von Garmisch-Partenkirchen nach München unterwegs war, in der Nähe von Burgrain entgleist. In dem Zug saßen 140 Menschen, darunter viele Schülerinnen und Schüler. In Bayern haben am Freitag die Schulferien begonnen. Mehr als 40 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, einige von ihnen schwer. Sie wurden laut Polizeiangaben in zehn verschiedene Krankenhäuser in der Region eingeliefert, auch im benachbarten Österreich. Ein Unfallopfer ist demnach immer noch in einem kritischen Zustand.