Twitter-Ärger Gary Lineker muss als Moderator von berühmter BBC-Fußballshow aussetzen

In einem Tweet kritisierte Gary Lineker die britische Migrationspolitik scharf – mit Folgen für seine Rolle als TV-Fußballexperte: Er muss die Moderation der BBC-Sendung »Match of the Day« abgeben. Vorerst.