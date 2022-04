Gastauftritt in Cartoon-Film Billie Eilish jammt mit Lisa Simpson

Es gibt ein paar untrügliche Zeichen dafür, dass ein junger Star es im internationalen Unterhaltungsbusiness geschafft hat: Musikpreise wie der Grammy, ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Oder ein Gastauftritt bei den Simpsons.

Den kann in wenigen Tagen Billie Eilish, 20, auf ihrer Liste abhaken. Nicht, dass sie ihre Bedeutung fürs Business noch irgendwem beweisen müsste. Der Erfolg ihres Debütalbums »When We All Fall Asleep, Where Do We Go« würde eigentlich schon reichen, ihre Grammy-Sammlung oder das »Vogue«-Cover mit ihr – auch so ein Zeichen.

Die Sängerin wird in dem Kurzfilm »When Billie Met Lisa« als Gast auftreten – als Cartoon-Version. Das gaben Eilish und Disney Plus auf Twitter bekannt. Am 22. April soll der Film bei dem Streamingdienst erscheinen. Er ist nicht Teil der fortlaufenden TV-Serie, die in den USA bei Fox ausgestrahlt wird und ebenfalls komplett bei Disney Plus gestreamt werden kann.

Die Idee klingt hübsch: Lisa Simpson, die Tochter der fünfköpfigen TV-Familie, spielt seit jeher leidenschaftlich gerne Saxofon. In jedem Vorspann ist sie mit dem Instrument zu sehen, und die kurzen Improvisationen, die sie dort spielt, werden seit Jahren von unterschiedlichen Musikern aufgenommen.

In dem Kurzfilm »When Billie Met Lisa« wird Lisa nun von Eilish und ihrem Bruder Finneas zu einer Jam-Session ins Studio eingeladen. Mehr Details verrät der Sender noch nicht. Bei den Simpsons gibt es regelmäßig Auftritte von Prominenten, viele reißen sich darum, in der Serie aufzutauchen. So hat etwa Sting in einer Folge Bart Simpson aus einem Brunnen befreit; Homer Simpson hat Mick Jagger und Keith Richards die Show gestohlen; Elton John hat schon privat für den indischen Ladenbesitzer Apu gesungen. Der Physiker Stephen Hawking brachte es sogar auf vier Auftritte bei den Simpsons, unter anderem wollte er Homer die Idee klauen, dass das Universum die Form eines Donuts hat.

Traditionell wird für diese Gastauftritte eine Cartoon-Version des jeweiligen Promis gezeichnet, sie sprechen ihren Part aber selbst. Eilish hat aber klar eine Sonderstellung: Keiner der bisher gezeigten Stars tauchte im Titel auf. Für Billie Eilish ist es nicht die erste Mitwirkung an einem großen Filmprojekt. So sang sie für den jüngsten James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben« den Titelsong. Dafür gab es dann wieder eines dieser Zeichen, dass sie es geschafft hat: einen »Oscar« für den besten Filmsong.