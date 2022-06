1 / 13

Zwischen Seifenblasen: Wegen der Corona-Pandemie fand die Pride-Parade in Zürich in den vergangenen Jahren nur in kleinem Format statt. In diesem Jahr erreichte die Veranstaltung wieder gewohnte Größe. Tausende zogen durch die Straßen der Stadt in der Schweiz. Ihr Motto in diesem Jahr: »trans – Vielfalt leben«.