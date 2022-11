Tödlicher Crash nahe Hamburg 27-Jähriger kommt bei Frontalzusammenstoß ums Leben

Bei einem Verkehrsunfall im schleswig-holsteinischen Geesthacht ist am Dienstagabend ein 27 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Der 27-Jährige war Beifahrer eines 28-Jährigen in einem BMW, der gegen 19.20 Uhr in Richtung Hamburg fuhr. Ein Minibus fuhr von der Bundesstraße 404 aus kommend auf die Straße Am Schleusenkanal. Dort sei es dann zu dem Zusammenstoß gekommen, sagte ein Polizeisprecher.