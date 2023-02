Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Putenbestand im Landkreis Börde sind alle 20.000 Tiere getötet worden. Die Tiere würden am Donnerstag und Freitag sachgerecht entsorgt, teilte der Landkreis mit. Die Sperrung der Kreisstraße zwischen Wieglitz (Gemeinde Bülstringen) – wo die Krankheit ausbrach – und Uthmöden soll am Freitagvormittag aufgehoben werden.