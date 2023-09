»Tierische Fundsache« Mann fährt mit Kalb auf Rücksitz zu Polizeiwache in Geilenkirchen

Im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen ist ein Autofahrer mit einem Kalb auf dem Rücksitz zur örtlichen Polizeiwache gefahren. Der Mann gab an, das Jungtier zuvor aus einem Graben befreit zu haben, wie die Beamten in Heinsberg am Montag berichteten . Das ausgerissene Tier kam zurück in die Obhut seines Halters.