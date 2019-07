Nordrhein-Westfalen 40,5 Grad - Stadt Geilenkirchen bricht bundesweiten Hitzerekord

So heiß war es in Deutschland noch nie: Mit 40,5 Grad Celsius hat Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen einen Hitzerekord aufgestellt. Und am Donnerstag könnte es mancherorts noch heißer werden.